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المقاومة اللبنانية تعلن استهداف دبابة ميركافا في مستوطنة نطوعة بصاروخ موجه

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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