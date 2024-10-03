هكذا أستشهد المسعف علاء بجانب السيد حسن نصر الله؟

العالم _لبنان

و يقول هذا المواطن اللبناني في المقطع المتداول إن "علاء هو احد افراد الهيئة الصحية المعنيين بانقاذ الافراد المتواجدين تحت الردم بعد القصف".

واضاف ان "الهيئة الصحية وبضمنها علاء توجهت الى مكان حادثة قصف الموقع الذي كان يتواجد به الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وعدد من قادة الحزب، وباشروا بعمليات الانقاذ حيث حاول عدد من افراد الهيئة الدخول الى تحت الردم والانفاق ولكن البعض منهم غاب عن الوعي نتيجة المواد الموجودة تحت الانفاق بسبب الصواريخ التي استهدفت المكان".

وتابع "حاول افراد الهيئة لعدة ساعات النزول الا انه لم يتمكنوا من الوصول حتى اجهد الافراد"، مشيرا الى أن "علاء أصر على النزول وأكد أنه (ليس لديه شيء ليخسره) رغم أنه أب لثلاثة من الأولاد".

وذكر أن "علاء نزل مع قنينة الاوكسجين للبحث عن أفراد وأشخاص تحت الركام، إلا أن علاء لم يخرج"، لافتا إلى أنه "بعد ساعات نزل افراد الهيئة الصحية ووجدوا علاء مستشهدا الى جانب السيد حسن نصر الله".

وبين أن "ما حصل لعلاء انه استطاع من الوصول إلى السيد نصر الله وقام برفع الاوكسجين عنه ووضعها على السيد حسن نصر الله في محاولة لإنقاذ حياة السيد، لكنه اختنق من الغازات الموجودة واستشهد إلى جنبه".