شاهد كيف تشكل جبهة الإسناد في اليمن خطراً على كيان الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

واوضح ان جبهة الإسناد في اليمن نفذت عمليات بالقصف الصاروخي المتزامن مع عملية الوعد الصادق الثانية باتجاه يافا وأم الرشراش ومواقع في صحراء النقب.

مشيرا الى أن كيان الاحتلال بمساعدة الولايات المتحدة سعيا الى التصعيد حيث شنا 39 غارة على اليمن خلال هذا الاسبوع فقط.



المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اعلن تنفيذ عملية عسكرية ناجحة بالطيران المسير داخل الكيان الإسرائيلي، مستهدفا موقعا حيويا في تل أيبب.

واضاف ان العملية حققت أهدافها بنجاح، وانها تأتي هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى في غزة ولبنان.



هذه التطورات تأتي بعد أن كثفت القوات المسلحة اليمنية خلال الايام القليلة الماضية من عملياتها سواء ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي بشكل مباشر، أو عبر استهداف السفن التابعة له او المتجهة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ما يؤكد بحسب الخبراء ان جبهة الاسناد في اليمن تشكل خطرا على كيان الاحتلال ومثلها مثل الجبهتين اللبنانية والعراقية.

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