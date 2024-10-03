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بعمليتي حزب الله على حدود لبنان..

نحو 20 عسكريا اسرائيليا سقطوا بين قتيل وجريح

نحو 20 عسكريا اسرائيليا سقطوا بين قتيل وجريح
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل اعلام عبرية  إن 4 جنود إسرائيليين على الأقل قتلوا، بينما أصيب 15 آخرين بعمليتين على حدود لبنان نفذهما حزب الله اليوم .

العالم ـ لبنان

وتصدى حزب الله لمحاولة تسلل من قبل قوات جيش الاحتلال عند نقطة حدودية جنوبي لبنان.

وقال حزب الله في بيان، اليوم الخميس، إن قواته تصدت لمحاولة تقدم لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة فاطمة (معبر حدودي سابق بين إسرائيل ولبنان) جنوبي لبنان بقذائف المدفعية.

وأوضح حزب الله في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية".

وأعلن حزب الله، أنه قصف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية، كما قصف تجمعا بين شتولا والراهب برشقة صاروخية.

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