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اذاعة جيش الاحتلال: رصد اطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه "كرمئيل" في الاراضي الشمالية

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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