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المقاومة الاسلامية اللبنانية: استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بمنطقة الثغرة في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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