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مصادر لبنانية: الاحتلال يشن غارة على بلدة بنت جبيل جنوبي البلاد

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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