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الاعلام العبري: تفعيل صفارات الانذار في كريات شمونة ومحيطها

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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