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منظمة الصحة العالمية: 28 مسعفا وصحيا استشهدوا في لبنان بالساعات الماضية

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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