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مصدر إيراني: أبلغنا الولايات المتحدة عبر قطر بأن مرحلة ضبط النفس قد انتهت

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

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