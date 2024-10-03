الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة: ردنا سيستهدف المعتدي حصرا واذا قدم بلد آخر المساعدة له فسيكون شريكا له بالجريمة وهدفا مشروعا أيضا

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :