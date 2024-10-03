الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة: نوصي الآخرين بالنأي بالنفس في المعركة وأن لا يخوضوا المواجهة بين الكيان الإسرائيلي وإيران

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :