حزب اللَّه ينشر تفاصيل كمين نوعي أوقع جنودا من "غولاني" قتلى

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع "حدث خطير وغير عادي" في الشمال اليوم، وقالت إن مروحيات تنقل جنودا قتلى وجرحى بعد "حدث أمني صعب ومؤسف"، مشيرة إلى أن جنودا من لواء غولاني تعرضوا لتفجير عبوة ناسفة في لبنان.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري، إن قوة إسرائيلية تسللت إلى محيط بلدة مارون الراس بجنوب لبنان، حيث جرى تفجير العبوتين فيها.

وأضاف أن مقاتليه فجّروا عبوة ناسفة في قوة من لواء غولاني كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وفجر اليوم الخميس، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عبوتين ناسفتين بقوة مشاة إسرائيلية معادية في أثناء محاولتها التسلل باتجاه مارون الراس، وهي ثاني محاولة للتسلل إلى البلدة منذ يوم أمس.

وعند الساعة 12:00، فجروا أيضاً عبوة ناسفة بقوة من لواء غولاني في منطقة ترتيرة في البلدة نفسها، كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت المقاومة في بيان أنها قصفت عند الساعة 11:40 من صباح اليوم الخميس مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية.

وفي بيان منفصل، أكد حزب الله أنه صد منذ فجر اليوم كل محاولات التقدم الإسرائيلية عبر الحدود، وكبّد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والمعدات.

وقال حزب الله في وقت سابق اليوم إنه تصدى لقوة إسرائيلية عند بوابة فاطمة الحدودية واستهدفها بالمدفعية.

أتى ذلك، بعد تنفيذ المقاومة يوم أمس الأربعاء كميناً محكماً بقوة من جنود النخبة حاولت التسلل إلى بلدة عديسة من جهة خلة المحافر، بعدما رصدت في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء تحركات استطلاعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في أول محاولة توغل للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان منذ إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بدء عملية برية جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من وقوع قوة "إسرائيلية" في كمين أثناء تقدمها باتجاه بلدة مارون الراس، ما أسفر عن مقتل 8 جنود إسرائيليين بينهم 3 ضباط وإصابة 15 آخرين.

وبالتوازي مع التصدي لمحاولة القوات الإسرائيلية التقدم نحو بلدات لبنانية متاخمة للحدود، أطلق حزب الله منذ صباح اليوم عدة رشقات صاروخية كثيفة باتجاه منطقة الجليل.

وأكد الحزب أنه قصف طبريا ومستوطنات أخرى برشقات صاروخية، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، مشيرا إلى أنه استخدم في بعض العمليات صواريخ من نوع فلق وبركان.

كما قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ تجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنات سعسع وشوميرا ومسكفعام وكفرجلعادي وأدميت ويارون وثكنة راميم، كما قصف تحركا لقوات الاحتلال في موقع الراهب بالمدفعية وحقق فيه إصابة مباشرة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 50 صاروخا ومسيرتين من لبنان باتجاه شمال إسرائيل خلال الساعة الأخيرة، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق نحو 200 صاروخ منذ الصباح.

وأظهرت صور تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي أضرارا في عدد من المستوطنات المستهدفة.