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يديعوت احرونوت: وحدة الرضوان في حزب الله حاولت خطف جثة جندي إسرائيلي خلال الإشتباكات من مسافة صفر في جنوب لبنان

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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