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مساعد وزير الخارجية الايراني مجيد تخت روانجي: ايران على جهوزية تامة للرد على أي عمل عدواني ارهابي من جانب الكيان الإسرائيلي

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

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