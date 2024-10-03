الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
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الاعلام العبري يقر بدوي صفارات الانذار في المطلة في اصبع الجليل

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

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