الخارجية الإيرانية تدعو مجموعة الـ7 لاستخدام أدواتها لإنهاء الإبادة الجماعية

العالم – إيران

وتعقيبا على البيان الأخير لمجموعة السبع، استنكر بقائي اليوم الخميس التوجه المنحاز وغير المسؤول لهذه المجموعة فيما يخص تطورات منطقة غرب آسيا معتبرا أن الضربة الصاروخية الأخيرة لإيران جاءت كرد ضروري على الممارسات العدوانية للكيان المحتل وفي إطار حق الدفاع المشروع، منددا باللجوء إلى التهديد والعقوبات للضغط على الشعب الإيراني.

وإكد بقائي عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حماية الأمن القومي والمصالح الحيوية للشعب الإيراني في المنطقة معتبرا أن التدخلات غير المسؤولة لبعض اللاعبين من خارج المنطقة بما فيها أميركا لا سيما عن طريق استمرار الدعم الشامل للكيان الاسرائيلي المحتل، بأنه السبب الرئيسي لزعزعة الاستقرار والأمن في غرب آسيا.

وكان قادة مجموعة السبع قد نددوا في بيان بالرد الإيراني المشروع على الإجراءات العدوانية للكيان الصهيوني.

وتضم مجموعة السبع كلا من کندا وفرنسا وألمانيا وإیطالیا واليابان وبريطانيا وأميرکا.