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رشقة صاروخية جديدة من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع في للاحتلال في الجليل الاعلى

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

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