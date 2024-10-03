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مصادر لبنانية: سقوط اكثر من 20 صاروخا على مستوطنة المطلة شمالي الاراضي المحتلة حيث يتجمع جنود الاحتلال رغم المحاولات الاعتراضية

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

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