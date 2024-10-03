'إسرائيل' لا تستطيع تحمل إنفاق 200 صاروخ على إيران

العالم _الاحتلال

وتابع: "أعتقد أن 200 صاروخ من بلد مجاور، على بعد 1300 ميل منك، سقطت على العاصمة البريطانية أو المملكة المتحدة، فإن الحكومة البريطانية سوف ترد على الفور بقوة شديدة، وأي حكومة أخرى سوف تفعل الشيء نفسه."

وأضاف باراك: "نحن لا نصعد الأمور، بل نرد على شيء لا يمكن تفادي الرد عليه، ونظرًا لأنني لا أعتقد أننا نستطيع تحمل إنفاق 200 صاروخ على إيران، فسوف نضطر إلى إرسال قواتنا الجوية المتفوقة، والتي يمكنها القيام بالمهمة كما أثبتت ذلك في اليمن ذات الظروف المختلفة إلى حد ما."

وفي عملية فريدة من نوعها، قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإطلاق صواريخ هزت عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار حقها بالدفاع المشروع وفقا للقوانين الدولية. وعقب هذه العملية، توعد حرس الثورة الإسلامية بأنّه "سيرد بطريقة مدمرة وباعثة على الندم على أي غباء يقدم عليه كيان الاحتلال."