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مصادر لبنانية: انطلاق صلية صاروخية من لبنان باتجاه مدينة صفد المحتلة

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

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