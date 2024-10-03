الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام اللبناني: 3 شهداء و10 اصابات اثر عدوان للاحتلال على تلال رأس العين وبلدة تمنين التحتا في بعلبك بالبقاع شرقي البلاد

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :