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وسائل إعلام إسرائيلية: تعليمات صدرت لقائمة طويلة من المستوطنات في الجليل والجولان بالبقاء بالقرب من الملاجئ

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

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