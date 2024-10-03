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المقاومة العراقية تستخدم طائرة متطورة للمرة الأولى لدك الأراضي المحتلة

المقاومة العراقية تستخدم طائرة متطورة للمرة الأولى لدك الأراضي المحتلة
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بطائرة ذات قدرات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى.

العالم - العراق

واصدرت المقاومة الإسلامية في العراق هذا البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)

صدق الله العليّ العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا مساء هذا اليوم الخميس 3-10-2024، هدفاً في جنوب أراضينا المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى، وسيستمر مجاهدونا باستخدامها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الخميس ٢٩ - ربيع الأول - ١٤٤٦ هـ

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