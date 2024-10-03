الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: قصف مدفعي اسرائيلي على بلدات في مرجعيون جنوبي البلاد

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :