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موقع حدشوت بزمان العبري: هناك المزيد من الاخبار السيئة ضد الجنود الاسرائليين سيتم نشرها بوقت لاحق

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

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