الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية اللبنانية: غرفة عمليات المقاومة تؤكد ان عدد القتلى بصفوف الاحتلال خلال المواجهات اليوم بلغ 17 ضابطا وجنديا

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :