لغز التكتم الإسرائيلي عن الضربة الايرانية.. تفضحه ’نيفاتيم’

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ما ان استشعر كيان الاحتلال الاسرائيلي قوة الضربة الايرانية؛ حتى سارعت سلطات الاحتلال ومن خلفها الداعم الأكبر الولايات المتحدة إلى التقليل من حجمها وتسخيفها.. هذا في الظاهر؛ الا ان الحقيقة مختلفة عن هذه الرواية حسبما يؤكد خبراء عسكريون بان الهجوم الايراني الجديد يعكس جدية في الرد؛ وفشلا استخباريا جديدا لتل ابيب وفشلا لقبتها الحديدية في امتحان صواريخ ايران المئتين الفرط الصوتية.

حجم الدمار الذي لحق بأهداف عملية الوعد الصادق 2؛ كشفت عن أحدها وكالةُ 'أسوشيتد برس' عبر نشر صور التقَطتْها الأقمارُ الصناعية تُظهِرُ تدميراً كاملاً في قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية جنوبي فلسطين المحتلة والتي تضمُ أسراباً من مقاتلاتِ إف 35، وذلك في الموجة الثانية من الهجمات الإيرانية على قلبِ الكيان الإسرائيلي والتي تم فيها إطلاقُ نحوِ 200 صاروخ.

ويظهر في الصور، التي التُقطت، ثقب كبير في مرأب الطائرات، وفي سقف صف من المباني بالقرب من المدرج الرئيسي، فيما يُمكن رؤية قطع كبيرة من الحطام منتشرة حول المبنى. وذكرت وكالة الأنباء أنّ 'الكشف عن الأضرار قد يؤثر في التقييمات الاستخباراتية فيما يتعلق بفعّالية الدفاع الجوي الإسرائيلي'.

لكن خبراء اسرائيليين في الامن والاستخبارات أشاروا في تعقيب على صور الأقمار الصناعية إلى أن الأضرار أكبر بكثير مما أعلنه الجيش الإسرائيلي في القاعدة الأهم لسلاح الجو

ويؤكد متابعون في هذا الشان ان الرد الصاروخي الايراني قلب الطاولة وعزز من قوة الردع الإقليمية؛ ووجه صفعة للقيادة الإسرائيلية قد تمهّد الطريق للاستفاقة من أحلام اليقظة التي تساهم بشكل كبير في رفع منسوب المغامرة لدى سلطات الاحتلال.