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وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي عدد من الإنفجارات شمال حيفا

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

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