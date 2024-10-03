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مندوب الكيان الإسرائيلي بالأمم المتحدة: الهجوم الإيراني غير مسبوق و10 ملايين شخص اضطروا الى دخول المخابئ

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

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