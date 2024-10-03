الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم بلدتي أنصار وسيناي في جنوب لبنان

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :