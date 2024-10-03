الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الطيران الحربي الإسرائيلي يغير على بلدة كفرحمام جنوب لبنان

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :