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ضابط ميداني بغرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان: العبوات التي فجّرت بقوات النخبة للإحتلال أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطا وجنديا

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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