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قصف مدفعي اسرائيلي عنيف يستهدف مدينة الخيام جنوب لبنان

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

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