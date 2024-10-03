الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية في لبنان: مجاهدونا قصفوا منطقة الثغرة وخلة الخنافر في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصلية صاروخية

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :