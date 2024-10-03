حزب الله: مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطا وجنديا اسرائيليا بعبوات ناسفة

وذكر الضابط الميداني بحزب الله أن هذه العبوات زرعت حديثا لرصد ومتابعة تحركات القوات الإسرائيلية، وبعضها زرع في الساعات الأخيرة قبل التفجير.

وأوضح ان مجاهدي المقاومة الإسلامية تمكنوا من زرع هذه العبوات في مسارات تقدم محتملة لجنود النخبة في جيش العدو قبالة الحدود اللبنانية الفلسطينية في خضم استنفار وتحشدات قوات العدو الإسرائيلي في مواقعه وثكناته العسكرية المقابلة، ووسط تحليق طائراته الاستطلاعية بكثافة في أجواء المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت غرفة عمليات حزب الله في بيان نشره الإعلام الحربي، أن "غرفة عمليات المقاومة الإسلامية تؤكد من مصادرها الميدانية والأمنية الموثوقة أن عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو الصهيوني في المواجهات البطولية التي خاضها مجاهدو المقاومة اليوم الخميس 3 أكتوبر قد بلغ 17 ضابطا وجنديا".

وأشار حزب الله إلى أنه وحتى الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس نفذ 29 عملية عسكرية متنوعة الأهداف من تصد لمحاولات التقدم الفاشلة لقوات النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، إلى استهداف تحشدات إسرائيلية في ثكنات ومواقع عسكرية وبساتين ومنازل المستوطنات على طول الحافة الأمامية قبالة القرى الجنوبية، وقصف مستوطنات وأهداف عسكرية في عمق الشمال.