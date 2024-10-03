الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران الإحتلال الإسرائيلي يشن 5 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :