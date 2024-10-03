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المقاومة الإسلامية في لبنان: المقاومة ستظل حاضرة وجاهزة للدفاع عن لبنان ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

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