الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
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رويترز تقول نقلا عن مصادر أمنية أن الهجوم على الضاحية الجنوبية في بيروت الآن أكبر من الهجوم الذي استشهد فيه السيد حسن نصر الله

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

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