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الغارات الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت تدمرعدة مبان بالكامل

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

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