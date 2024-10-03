الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الغارات الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت تدمر عدة مبان بالكامل

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :