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الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت تستهدف منطقة المريجة

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

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