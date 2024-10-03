الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام لبنانية: جيش الإحتلال يقصف الضاحية الجنوبية بعشرات الأطنان من الصواريخ الإرتجاجية وانهيار عدد كبير من المباني

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :