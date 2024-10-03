الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أكسيوس عن مصادر إسرائيلية: المستهدف من الهجوم الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت هو السيد هاشم صفي الدين

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :