الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
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مراسل العالم: المعلومات تشير الى ان الغارات الاسرائيلية استهدفت مخبأ في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

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