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تجدد الغارات الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

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