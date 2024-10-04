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مصادر عبرية: أنباء أولية عن إصابة خطيرة جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر في كفرياسيف شمال فلسطين المحتلة دون تفعيل صفارات الإنذار

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

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