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عراقجي يوكد اهتمام ايران بايجاد منطقة قوية بمشاركة جميع دولها

عراقجي يوكد اهتمام ايران بايجاد منطقة قوية بمشاركة جميع دولها
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

رحب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي بعقد اجتماع وزراء خارجية ايران والدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي مؤكدا اهتمام ايران الدائم بالجيران وتوسيع التعاون الاقليمي والتحرك باتجاه ايجاد منطقة قوية بمشاركة جميع بلدانها.

وقد ناقش وزير خارجية ايران ونظرائه بدول مجلس التعاون، في الاجتماع اخر المستجدات الاقليمية والدولية واكدوا على ضرورة التقارب والتعاون بين بلدان المنطقة في مختلف المجالات.

ودعا المشاركون في الاجتماع الذي تراسه رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الى مواصلة الحوارات الثنائية ومتعددة الاطراف لجهة تعزيز العلاقات والوصول الى آليات التعاون لنمو المنطقة وازدهارها.

واكد وزير الخارجية الايراني اهتمام ايران الدائم بالجيران وتوسيع التعاون الاقليمي والتحرك باتجاه ايجاد منطقة قوية بمشاركة جميع بلدانها.

وراى عراقجي ان تطور وتقدم المنطقة رهن باستقرارها وامنها، معربا عن امله باستتاب الامن وتحقيق التنمية فيها من خلال التعاون بين بلدانها.

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