الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي جنوب بحيرة طبريا خشية تسلل طائرات مسيّرة

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :