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إندلاع حرائق بعد إلقاء طائرات كوادكابتر إسرائيلية قنابل حارقة على منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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